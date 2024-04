Tenta una rapina armato Raid con coltelli e catena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si è coperto il volto per non essere riconosciuto e identificato neanche dalle telecamere di videosorveglianza. Si èper essere sicuro che gli avrebbero consegnato quanto chiesto senza opporre resistenza. E, invece, i dipendenti di un supermercato di Sesto San Giovanni, nella zona Baraggia, non hanno esitato a reagire e a mettere in fuga il malvivente che poi è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ilto furto si è verificato sabato in tarda mattina in un minimarket vicino alla stazione Fs di piazza Primo Maggio. A finire nei guai è stato un italiano di 23 anni, ufficialmente nullafacente e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti alle spalle. Il giovane si era presentato all’interno del negozio con il volto coperto da un passamontagna,di duee anche di una ...