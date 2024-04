Tennis | Matteo Berrettini torna alla vittoria dopo oltre due anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel weekend ha vinto il titolo a Marrakech L’ennesima rinascita sportiva dipassa dal Marocco e da Marrakech. L’azzurro,mesi da dimenticare, alle prese con i soliti guai fisici èto vincendo il titolo 250 del torneo ATP su terra rossa. Il 27enne romano, grazie a questarientra in top 100. In finale il romano si impone per 7 – 5, 6 – 2 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 ATP, campione in carica.porta a casa l’ottavo trofeo della carriera su 13 finali disputate (il primoquello vinto sull’erba del Queen’s nel 2022), il quarto su terra rossa. Leggi anche: “ZETA”, la nuova serie originale di Red Bull: primo protagonistaA fine match era visibilmente contento: “Grazie al mio team, ...