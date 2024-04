Tennis | Lorenzo Sonego ha scelto il nuovo coach dopo l’addio a Gipo Arbino Soluzione interna per il torinese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Adesso è ufficiale:haFabio Colangelo come suoallenatoreil sorprendente divorzio con il suo storico maestro. Ilta piemontese ha optato dunque per una, promuovendo al ruolo diuna persona che conosce bene e che orbitava nel suo team già da diversi mesi., reduce da un avvio di stagione negativo e dalla sconfitta contro Roberto Bautista Agut nell’ultimo turno delle qualificazioni per il Masters 1000 di Montecarlo, è alla ricerca di una svolta per risalire velocemente il ranking in modo da centrare la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024 per poi puntare alla medaglia in doppio con Jannik ...