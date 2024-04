Tennis | Angelo Binaghi | “Felicissimi per Berrettini | recuperato un grande giocatore”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non sono mancate le reazioni dopo il ritorno al successo nel circuito ATP di Matteo. Reduce da sette mesi di lontananza dai campi per curare i guai fisici e ritrovare anche le giuste motivazioni, ilta romano non ci ha messo molto a far parlare di sé. Raggiunta la Finale nel Challenger175 di Phoenix, Matteo è riuscito a conquistare il suo ottavo titolo nel massimo circuito internazionale a Marrakech. Sulla terra rossa marocchina una versione combattiva e di qualità del classe ’96, tornato a conquistare un titolo dopo due anni e sul mattone tritato dopo tre stagioni. Per questo, c’è soddisfazione anche nel clan azzurro se si pensa al contributo che potenzialmentepotrà dare in Coppa Davis, considerando il modo in cui ilta tenga alla competizione a squadre. Ne ha parlato il presidente ...