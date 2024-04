Temporaneo | quattro giorni imperdibili a Verona

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sul profilo social dello chef Federico Zonta, co-founder di TapaSotto, locale diche propone cicchetti e vini, è apparso una settimana fa un annuncio. Un primo post misterioso, un indizio con poche parole: «» e le date dal 13 al 16 aprile. View this post on Instagram A post shared by @fede zonta Oltre al suo nome, sono apparsi anche quelli di due grandi chef: Giancarlo Perbellini e Francesco Baldissarutti. Il primo è lo chef del ristorante due stelle Michelin Casa Perbellini a. Il secondo, invece, ha lavorato sempre con entrambi e ha ottenuto la stella quando era chef della Locanda Le 4 Ciacole a Roverchiara. Per provare ad avere qualche anticipazione in merito al progetto, ne abbiamo parlato direttamente con lo chef Zonta. Dal 14 al 17 aprile al Vinitaly, a ...