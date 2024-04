Temporaneo Peggioramento al Centro-Nord da Martedì | Stabilità al Sud

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma -9 aprile:: Si prevedono rovesci alovest, con possibili temporali in estensione alla Lombardia e, entro sera, fino a parte del Triveneto ed Emilia. Temperature in calo da ovest, con massime tra 17 e 22 gradi.: Inizialmente soleggiato, ma con l'aumento delle nuvole da ovest sono attesi alcuni piovaschi sull'alta Toscana, mentre altrove rimarrà asciutto. Temperature in lieve calo, con massime tra 19 e 24 gradi. Sud: Ancora stabile, con velature e strati alti di passaggio, più compatti verso sera sulle regioni occidentali. Temperature stabili, con massime tra 23 e 28 gradi. Mercoledì 10 aprile:: Si prevede indiffusa con piogge e rovesci, anche temporaleschi sulla bassa Val Padana, migliorando verso sera da. Temperature in ...