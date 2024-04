Tempo mite sull' Italia in attesa di una nuova perturbazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - La seconda settimana di aprile inizia con condizioni meteo stabili inancoraa causa del vasto anticiclone disteso fin verso l'Europa orientale. Nei prossimi giorni però arriverà una saccatura atlantica in discesa sul Mediterraneo occidentale ed in successivo isolamento come goccia fredda.in peggioramento soprattutto al Nord con piogge erali sparsi ma entro mercoledì qualche acquazzone raggiungerà anche il Centro-Sud. Previste un rapido ma molto breve calo delle temperature su valori che si porteranno in media o in qualche caso anche al di sotto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono per la seconda parte della settimana mostrano un nuovo rinforzo dell'alta pressione'Europa centro-occidentale. Condizioni meteo in ...