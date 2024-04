“Telefona a Letta | chiama Fassino” Così i ras dei voti si spartivano il Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) «» e «» èche i Gallo guidavano il Pd, dal loro fortino. Trasformato in una macchina elettorale a suon di posti di lavoro, favori e intimidazioni. Questo è il sistema Torino, che allarga lo scandalo deidi scambio del Nazareno, per il quale sono indagati il ras dem Salvatore Gallo e suo figlio Raffaele, ormai ex capogruppo nel consiglio regionale piemontese ma componente della direzione nazionale del partito di Elly Schlein. Seppure Raffaele Gallo, che ha rinunciato anche alla sua corsa da capolista alle prossime Regionali di giugno, smentisca di essere coinvolto nelle indagini, nell'ordinanza del gip Luca Fidelio risulta nell'elenco degli indagati, senza contestazioni. Suo padre, invece, ha ricevuto l'avviso di garanzia ed è accusato di estorsione, ...