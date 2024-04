Tappezza il quartiere con foto intime e il numero della sua ex | una passante avvisa la vittima

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un terribile caso di revenge porn per le strade di Cinisello Balsamo. Laè una quarantenne, che lavora come impiegata a Milano. L’indagato ha 44 anni, vive in provincia di Como, e nei giorni scorsi è stato raggiunto da un provvedimento restrittivomagistratura di Monza, che gli impone l’obbligo di firma quotidiano nel suo comune di residenza, e il divieto di avvicinamento alla sua ex, che ha filmato (forse di nascosto) durante un rapporto intimo, per poi diffondere dei volantini con le immagini nelle strade sotto casadonna. A chiamare la 40enne, in un moto di solidarietà, è stata un’altra donna, una sconosciuta mai sentita prima: «Ci sono i muriti con le tuee il tuodi telefono». La donna aveva sporto denuncia I reati ipotizzati dal pm ...

