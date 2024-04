Tappezza Cinisello Balsamo con foto intime e numero dell’ex | 40enne indagato per stalking e revenge porn

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 aprile 2024) È stata avvisata da una sconosciuta che la zona diera letteralmenteta di volantini che la ritraevano in un momento intimo, con tanto di nome, cognome edi telefono. Così una quarantenne, impiegata a Milano, è venuta a sapere che l’uomo con cui aveva da qualche tempo terminato una relazione, e che già la molestava telefonicamente, aveva voluto arrecarle un ulteriore danno affiggendo manifesti con la sua immagine, estrapolata, si presume, da un video intimo girato ai tempi del loro rapporto, di cui lei probabilmente non era neppure a conoscenza. Ora il quarantaquattrenne, residente in provincia di Como, rischia il processo per, per le telefonate e gli appostamenti sotto casa della ex, e l’incriminazione per, per la ...