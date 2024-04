Tanti gol Franca fa sorridere l’Urbania allo scadere Per la Sangiustese è un’altra occasione persa

(Di lunedì 8 aprile 2024)2 URBANIA 3(3-5-1-1): Monti; Morresi (1’ st Del Brutto), Sabatini, Vieira (24’ st Monachesi); Calcabrini (1’ st Lattanzi), Gaspari (29’ st Palmieri), Trillini, Tombolini, Sfasciabasti (43’ st Del Gobbo); Tulli; Handzic. A disp.: Cingolani, Forte, Sauchelli, Formentini. All. Giandomenico. URBANIA (4-1-4-1): Urbietis; Nouri, Mistura, Dal Compare, Sema (17’ st Salvi); Marengo (45’ st Aluigi); Zingaretti, Catani (32’ st Giovannelli Fraternali), Carnesecchi, Paszynski (39’ st); Nunez. A disp.: Stafoggia, Lani, Cantucci. All.: Omiccioli. Arbitro: Cocci di Ascoli. Reti: 15’ Paszynski, 38’ Zingaretti, 45’ e 47’ pt Handzic (rig), 41’ st. La sconfitta dellaè un’in un turno in cui solo l’Azzurra ...

È stato un marzo ricco di impegni ed emozioni per l’ Inter : la Prima Squadra ha ottenuto risultati impor tanti per il suo cammino in Serie A. Sono 17 i gol segnati tra Prima Squadra, Poule Scudetto e ... (inter-news)

Il classico derby ‘Vecchia Romagna’, per stare in alto. Domani, alle 15, il Forlì gioca al Benelli di Ravenna la terza partita del tour de force. Per la squadra di mister Antonioli c’è la ... (sport.quotidiano)

L'editoriale di Chiariello: "S'è rivista dignità, il Napoli blinda il 7º posto. Ora vinca 7 partite e poi si vede" - Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli a Monza nel suo editoriale: "23’, tanto è bastato al Napoli per ricordarsi ciò che ...msn

"Il gol decisivo nato da un fallo non fischiato" - Il tecnico comincia dall’ultimo episodio, dal gol del Rimini in pieno recupero ... Mi dispiace per la squadra, per i tifosi che erano venuti in Tanti a sostenerci, per la società. Ma se la Vis è ...ilrestodelcarlino

Carezze alla squadra: "Deve essere orgogliosa" - Presidente Carmelo Salerno: Ascoli-Venezia è finita da cinque minuti. "Ho visto che è finita 0-0, a volte il nostro umore dipende anche da altri risultati, se quelle che sono dietro rimangono dietro ...msn