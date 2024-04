In un video diffuso sui social, il tank della Federazione viene colpito e distrutto dal cannone automatico del corazzato americano. Un segnale che l'esercito russo non potrebbe competere con la Nato (ilgiornale)

Tank russo per la guerra nucleare schierato in Ucraina. «Resiste a 2500 radiazioni all'ora». Cosa sta succedendo - L’ultima volta era stato utilizzato a Chernobyl per rimuovere i detriti nucleari. Ora il carro armato russo Ladoga è stato schierato nella guerra in Ucraina. Le prove Un video ...ilmessaggero

Russia schiera in Ucraina carro armato per la guerra nucleare, perché e cosa sta succedendo - L’ultima volta era stato utilizzato a Chernobyl per rimuovere i detriti nucleari. Ora il carro armato russo Ladoga è stato schierato nella ...corriereadriatico

Guerra in Ucraina, il “piano segreto” di Trump per fermare il conflitto: premiare Putin con Crimea e Donbass - Trump è convinto di poter fermare il conflitto in Ucraina “in 24 ore”: convincendo Kiev a cedere Crimea e Donbass a Putin ...unita