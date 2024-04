Tancredi Tarantino morto | c’è un’indagine per istigazione al suicidio del presidente di ReCommon

(Di lunedì 8 aprile 2024) Analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza dell’Atm, i suoi supporti informatici e intanto attendere l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici. Ma anche un gran numero di persone da ascoltare in procura. C’è un’inchiesta sulla morte di, il giornalista d’inchiesta edi, travolto da un treno sui binari della linea M2 della metropolitana di Milano il giorno di Pasquetta. La famiglia del 46enne, originario di Marsala, non crede all’ipotesi di un. E ora la pm Roberta Amadeo ha aperto un fascicolo perala carico di ignoti. Gli accertamenti sono stati affidati al Nucleo investigativo dei carabinieri che stanno convocando le persone informate sui fatti come colleghi, parenti e amici del ...

Morte Tancredi Tarantino, la Procura indaga per istigazione al suicidio - Si indaga sulla morte di Tancredi Tarantino, presidente dell’associazione ReCommon che ha perso la vita nei giorni scorsi a Milano. Il giornalista di Marsala si sarebbe tolto la vita gettandosi sotto ...milanotoday

Marsala, in tanti per il ricordo di Tancredi Tarantino. Il punto sulle indagini - In tantissimi si sono ritrovati a Marsala, sabato pomeriggio, alle 18, presso l'associazione "Finestre sul mondo", per ricordare la figura di Tancredi Tarantino, il giornalista e cooperante ...tp24

