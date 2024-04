Svimez | “Bene il commercio in Campania ma non per l’occupazione”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIn Italia il valore aggiunto delè di 191 miliardi, di cui 45 nel Mezzogiorno (24%) e 13 in(7%). Il peso percentuale del valore aggiunto delrispetto agli altri settori produttivi è del 12,4% in Italia con valori crescenti per il Mezzogiorno (13,2%) e per la(14,3%). Lo afferma la ricerca diche ha presentato oggi il focus di approfondimento per Conf. Inil comparto delche produce più valore aggiunto è quello dell’ingrosso con circa il 50%, seguono il dettaglio con il 40% circa e quello di autoveicoli e motocicli con circa il 10%.sottolinea che dal 1995 al 2022 il settore del...

