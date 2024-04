Sventato dai carabinieri un furto di rame da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdi Caserta hannonella notte undi cavi elettrici da un magazzino di via Monza della società Terna S.p.a., operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica. Idella Compagnia del capoluogo sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di allarme partita dalla società, e al loro arrivo hanno visto tre malviventi con passamontagna che stavano caricando ilsu un furgone Fiat Ducato; i banditi sono riusciti a fuggire e a far perdere le loro tracce, così ihanno recuperato i 4000 chili diappena rubato, del valore di circa, sequestrando il furgone.