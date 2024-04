(Di lunedì 8 aprile 2024) La nuova serie diof thedebutterà su Disney+ proprio in occasione del prossimoday, il 4 maggio, ma per ora possiamo guci ilDisney+ ha diffuso il, le key art ed anche alcune immagini relative alla prossima serie animata ambientata nell’universo di, intitolataof the. La serie è il secondo capitolo della saga ““, infatti segue stilisticamente l’acclamatoof the Jedi uscito nel 2022. La nuovissima serie: ...

La serie tornerà a brevissimo in streaming con la seconda Stagione Apple TV+ ha svelato oggi il trailer della seconda Stagione di Il premio del destino (The Big Door Prize ), la serie comedy creata ... (movieplayer)

Svelato il trailer di Star Wars: Tales of the Empire - La nuova serie di Star Wars: Tales of the Empire debutterà su Disney+ p il 4 maggio, ma per ora possiamo gustarci il trailer.tuttotek

Campionati Mondiali Pokémon 2024: ecco dove e quando si terrà il grande evento - The Pokémon Company ha finalmente Svelato la location in cui si terranno i nuovi Campionati Mondiali Pokémon 2024.everyeye

Il gladiatore 2: svelati il titolo ufficiale e il logo del sequel di Ridley Scott! [FOTO] - Nel corso del CinemaCon di Las Vegas sono stati svelati il titolo e il logo ufficiale dell'attesissimo sequel de Il gladiatore ...bestmovie