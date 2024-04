Supplenze docenti di ruolo | come sarà valutato il servizio svolto nella mobilità e nella graduatoria interna

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite Interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui ... (orizzontescuola)

Avvicinandosi la domanda di aggiornamento GPS docenti 2024 / 2026 aumentano sempre più i quesiti degli aspiranti, in attesa di poter compilare e inoltrare la domanda. L'articolo Supplenze GPS docenti ... (orizzontescuola)

A Treviso docenti di sostegno già confermati per il prossimo anno scolastico - Sono 1.352 in provincia di Treviso: la novità è prevista dal Dl “Semplificazioni”. Soddisfazione delle famiglie, più perplessi i sindacati: «Rimane la ...tribunatreviso.gelocal

Ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti vale anche la domenica - Secondo i giudici la continuità didattica è collegata non solo all’interesse dell’insegnante ma anche a quello della scuola ...ilsole24ore

GPS docenti 2024/2026, vale il punteggio di servizio svolto in province diverse nello stesso anno scolastico Alcuni ESEMPI - L'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 sta per arrivare: è prevista a breve la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e la conseguente apertura delle procedure per l'invio della domanda di nuo ...orizzontescuola