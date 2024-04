Superman | David Corenswet rivela quali fumetti hanno influenzato il reboot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Durante un'apparizione alla proiezione del suo nuovo film, The Greatest Hits,hato alcune delle trame deia cui si ispirerà ildi James Gunn., la star di, è apparso a sorpresa ieri sera alla proiezione del suo nuovo film, The Greatest Hits, e ha risposto a un paio di domande sul prossimodel DCU. Com'era prevedibile, l'attore non è sceso nei dettagli, ma hato alcune delle serie dia cui si è ispirato lo sceneggiatore/regista James Gunn, pur sottolineando che il film è "una cosa tutta sua".cita All Star(che conoscevamo) efor all Seasons, ...