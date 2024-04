Suicidio ad Aprilia oggi | è il secondo in 10 giorni | morto un uomo

(Di lunedì 8 aprile 2024)adnella giornata didove unsi è tolto la vita lanciandosi – sembrerebbe – dal quinto piano di una palazzina. Inutili per lui i soccorsi. A fine marzo, lo ricordiamo, un altro ragazzo si era tolto la vita lanciandosi dal Ponte di Montarelli. Ancora un dramma ad, teatro di un, ilnello spazio di 10. Dopo la tragedia che aveva sconvolto la città lo scorso 29 marzo, lunedì 8 aprile, un’altra persona ha deciso di togliersi la vita. La vittima è unitaliano di 48 anni. Sul posto, a ridosso della Via Nettunense, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Purtroppo però per l’non c’è stato nulla ...

