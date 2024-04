Suicida su TikTok | rigettato il ricorso urgente del padre di Vincent per ottenere i contenuti delle chat

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna, 8 aprile 2024 – “ilpresentato in via d’urgenza per l’assenza del cosiddetto ‘periculum mora’, il rischio cioè che i dati vengano cancellati”. Lo ha deciso la giudice Carmen Giraldi del tribunale civile di Bologna che ha così respinto, pur riconoscendo come valide le ragioni alla base della richiesta di rendere accessibile il profilo e lediPlicchi, ilpresentato in via d'urgenza daldel 23enne mortoin diretta social, dopo essere stato vittima di cyberbullismo.Plicchi, giovane influencer che si è tolto la vita, con ilMatteo "L'informativa sulla privacy di- spiega il giudice nell’ordinanza – prevede ...

