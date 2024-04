Sui territori no | a Roma sì Dove funziona l’asse Pd-M5S secondo Ignazi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Volano gli stracci tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il leader pentastellato Giuseppe Conte. L’idillio sardo, che ha dato adito a molti di pensare a un consolidamento definitivo del campo largo come ipotesi alternativa alla coalizione di governo, è stato bruscamente interrotto. Sarebbe riduttivo, tuttavia, circoscrivere il perimetro delle tensioni a ciò che sta accadendo in Puglia. Le difficoltà sono più profonde. “Due partiti molto diversi fra loro che cercano di conquistare la leadership del campo progressista”. A dirlo a Formiche.net è il politologo Piero, già docente dell’università di Bologna. Professor, verrebbe da chiedersi a chi giova questa contrapposizione. A nessuno. Le dinamiche elettorali in questo senso sono molto chiare: gli elettori tendono ad abbandonare le aree di conflitto. Questa conflittualità continua non fa ...

