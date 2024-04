Successioni in modalità telematica | ecco cosa cambia | imposta unica e nuove norme sui patti di famiglia

Cambiano le regole per le successioni e le donazioni. In arrivo un decreto del governo: La dichiarazione della successione può essere presentata con modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i non residenti la dichiarazione può essere ...

Donazioni residenti all'estero, regole e tassazione: ... con l'obbligo di atto notarile per alcuni trasferimenti e una modalità di tassazione ben definita ... La questione è disciplinata dall'articolo 2 del Testo unico imposte successioni e donazione (TUS), ...