(Di lunedì 8 aprile 2024) A Genova, una ragazza di 25 anni sarebbe stata violentata da due cittadini, nei confronti dei quali i giudici del Riesame hanno disposto la custodia cautelare in carcere. Uno dei due arrestati, a seguito della violenza, avrebbe minacciato la vittima per indurla a ritirare la denuncia

minacciata con un coltello, trascinata dentro un'abitazione nel rione palermitano di Ballarò, mentre era in compagnia del suoi fidanzato. È quanto ha raccontato ai carabinieri... (ilmessaggero)

Ieri sera la giovane si trovava in piazza a Ballarò ( Palermo ) assieme al suo fidanzato. Un ragazzo, già indagato per violenza sessuale, l'ha trascinata con la forza a casa sua minacciandola di morte ... (ilgiornale)

Genova, Stuprata e minacciata da due stranieri: l'incubo di una barista venticinquenne - A Genova, una ragazza di 25 anni sarebbe stata violentata da due cittadini stranieri, nei confronti dei quali i giudici del Riesame hanno disposto la custodia cautelare in carcere. Uno dei due arresta ...ilgiornale

Drogata e Stuprata a Genova, in 2 finirono ai domiciliari. Ora Riesame dispone il carcere: “Furono brutali” - Disposta la misura cautelare in carcere per i due uomini di 47 e 29 anni che nel mese di settembre drogarono e violentarono una barista 25enne a Genova ...fanpage

Stupro Palermo, la vittima sequestrata un’altra volta: «minacciata per ritrattare» - «Ci hai rovinato la vita», urlavano madre e figlio prima di costringerla a seguirli. La vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo racconta una nuova e ...ilmessaggero