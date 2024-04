StreetReporter | arriva la rivoluzione dei flussi informativi iperlocali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024)è una start-up innovativa italiana che ha ideato e sviluppato uno strumento digitale destinato ai cittadini, al fine di dare voce alle persone “dal basso” e condividere storie autentiche di rilevante interesse all’interno delle comunità, su una moltitudine di argomenti. Questa Applicazione mobile è concepita per trasformare chiunque possieda uno smartphone in un reporter occasionale. Si è coinvolti in vere e proprie “MISSIONI” di reportage, comprendenti commenti/riflessioni, foto e video, oltre a SEGNALAZIONI geolocalizzate fornite direttamente dai cittadini. L’intento è quello di stimolare una partecipazione attiva e di collaborazione dei cittadini con gli operatori preposti alla ricerca di informazioni, immagini e dati pertinenti. “E’ in corso la sperimentazione con diversi enti territoriali , in collaborazione con il Laboratorio di Economia dello ...