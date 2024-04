Stranger Things 5 | un video dal set spoilera il ritorno di un' iconica location

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancora novità dal set della quinta e ultima stagione della serie Netflix Dopo le presunte rivelazioni su Will, continuano a trapelare spoiler dal set di5, ultima stagione dell'acclamata serie Netflix che dopo nove anni concluderà la sua corsa in streaming. Come riportato da ScreenRant, il 4 aprile il profilo The Starcourt Foodcourt ha pubblicato undietro le quinte dal set della quinta stagione di, rivelando la famigerata Rainbow Room del laboratorio clandestino situato a Hawkins. Ilmostra la troupe della produzione nella stanza mentre i numerosi pannelli luminosi del set lampeggiano e tremolano dall'alto. Cos'è la Rainbow Room? La Rainbow Room all'interno del laboratorio Hawkins …