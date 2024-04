Stranger Things 5 | Eddie Munson tornerà nella stagione finale?

Il personaggio di Will aveva dato il via alla storia e sembra sarà centrale nella sua conclusione La Stagione 5 di Stranger Things è attualmente in produzione e dovrebbe arrivare su Netflix il ... (movieplayer)

Perfino il cast, mentre sono già in corso le riprese, non è conoscenza del finale della storia Le riprese di Stranger Things 5 sono già iniziate, per quella che sarà l'ultima stagione della serie dei ... (movieplayer)