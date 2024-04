Strage in Mozambico | affonda un peschereccio con famiglie in fuga dal colera | almeno 91 morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 –un traghetto al largo del: ci sono91tra i 130 passeggeri a bordo. Tra le vittime diversi bambini. L’imbarcazione, che era sovraffollata di persone, era in realtà untrasformato in battello di fortuna per trasportare le persone indalla terraferma per l’allarme. Dove è successo Il naufragio è accaduto lungo la costa settentrionale del Paese africano, che si trova di fronte al Madagascar. Il traghetto ha avuto dei problemi mentre cercava di raggiungere un'isola al largo della provincia di Nampula ed èto. A riferirlo sono state le autorità locali. Le autorità: "Barca sovraffollata” "Poiché la barca era sovraffollata e inadatta a trasportare passeggeri, è ...