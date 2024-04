Strage di via d’Amelio | la perizia su Avola e il polso fratturato nel luglio 1992 | “È possibile che abbia rimosso il gesso dopo pochi giorni”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si era rotto il, ma sostiene di essersi fatto togliere ilsolo8-9sostituendolo con un tutore mobile. Il motivo? Poter compiere movimenti più fluidi e quindi partecipare alladi via. È questa la versione di Maurizio, mafioso divenuto collaboratore di giustizia e poi uscito dal programma di protezione. Una ricostruzione che per la procura di Caltanissetta fa acqua da tutte le parti: anche per questo motivo era stata ordinata unamedica. Killer della famiglia dei Santapaola di Catania,quasi trent’annisi è autoaccusato delladi via: aveva raccontato di essere lui l’uomo sconosciuto avvistato da Gaspare ...

Firenze , 28 marzo 2024 – Venerdì 16 febbraio, giovedì 28 marzo. A poco più di un mese dalla strage di via Mariti a Firenze , un altro operaio è morto sul lavoro . L’incidente è avvenuto stamani in una ... (lanazione)

Strage di Bologna, Ciavardini e Vinciguerra condannati per falsa testimonianza - Tre anni e sette mesi per l'ex Nar - già condannato come uno degli esecutori della bomba del 2 agosto - e un anno per l'ex ordinovista. Lepore: "Un altro passo verso la verità" ...bolognatoday

