Strage di Bologna | l’ex Nar Ciavardini condannato a 3 anni e 7 mesi per falsa testimonianza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) È un verdetto importante quello che arriva daperché inserisce un nuovo tassello nel mosaico di procedimenti che la procura generale diha istruito per determinare tutte le responsabilità sulladi. AlNar Luigi– giàin via definitiva per l’attentato del 2 agosto 1980, così come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro – il Tribunale diha inflitto 3e 7per il reato dicommesso, secondo l’accusa, nell’ambito del processo di primo grado che ha portato alla condanna all’ergastolo (confermata in appello) delNar Gilberto Cavallini. Per la stessa accusa è stato ...