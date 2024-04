Strage del ponte Morandi | l’ad di Autostrade | “Chiedo scusa alle famiglie delle vittime”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 –diper l’Italia siper ladel. “Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e, certamente, non c’è una giustificazione”. Così Roberto Tomasi rivolgendosi ai familiari43del crollo di, al termine di “Terrazza incontra”, appuntamento dell’emittente Primocanale, organizzato da Maurizio Rossi a Terrazza Colombo. Le parole di Roberto Tomasi “Le scuse sono mie, ma anche di tutto il personale, ben sapendo le responsabilità che ha una società che gestisce un bene pubblico”, ha aggiunto. “Quello che mi sento di dire è che la società è cambiata profondamente e sta investendo sulla sicurezza. Capisco ...

