Strade Chiuse | Cantieri | Autostrade a Singhiozzo La Mappa Completa

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'Aquila - Il calendario dei lavori stradali e autostradali offre una panoramica delle principali restrizioni alla circolazione. La prossima interruzione dei lavori è prevista il 18 aprile sulla Bologna-Taranto A25 BUSSI / POPOLI. Lungo l'A25 Pescara-Roma, l'uscita di Bussi/Popoli sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 11:00 alle 12:00 di mercoledì 10 aprile per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Per quanto riguarda l'A14 PESCARA SUD-PESCARA OVEST, nei giorni 15, 16 e 17 aprile, dalle 23:00 alle 5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest in direzione Ancona/Bologna per ispezioni alla galleria "Immacolata Vaccari". Si consiglia di seguire percorsi alternativi tramite la Statale 16 fino a Pescara ovest/Chieti/Dragonara dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud. Dopo la pausa pasquale, istradali ...