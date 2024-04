Storia diplomatica | Edoardo Luigi Mario de Launay

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nacque nel 1820 a Pinerolo dal generale Gabriele e da Camilla Angelica De Caze de Méry, primogenito di due sorelle e di un fratello. Ereditati dal padre la devozione e il profondo attaccamento alla monarchia sabauda, entrò nella carriera: applicato di seconda classe presso la segreteria di Stato per gli Affari esteri (1841), nel 1843 fu inviato in Svizzera in qualità di addetto alla legazione e per un certo periodo ebbe l’opportunità di sostituire l’incaricato d’affari, il conteCrotti di Costigliole, temporaneamente assente, nel disbrigo degli affari di normale amministrazione; nel febbraio 1844 venne promosso secondo segretario di legazione. Poiché allora in Svizzera divampava la lotta tra i Cantoni protestanti, di tendenze democratiche, e quelli cattolici conservatori – che culminerà nella guerra del Sonderbund del 1846 – il D., ...