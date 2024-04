Stop alle lezioni per la fine del Ramadan | la rettrice del Politecnico di Milano agli studenti musulmani | «Liberi di festeggiare | ma per quest’anno è tardi»

(Di lunedì 8 aprile 2024) I ragazzi iscritti all’Associazionedeldinon hanno ancora formalizzato la richiesta di sospendere leper la festa di, che l’idea è stata già stroncata dalladell’ateneo. All’Ansa, Donatella Sciuto afferma: «Non è pervenuta nessuna richiesta formalmente. Noi il calendario accademico lo facciamo con un anno di anticipo ed è un tema didattico, non includiamo nessuna festività che non sia di quelle nazionali nel nostro calendario accademico». Una delle responsabili dell’Associazioneaveva parlato, invece, di «richiesta sensata», prendendo anche le difese del preside di Pioltello: «Bravo perché ha resistito». Tuttavia, la ...

