“Stop alle lezioni per la festa di fine Ramadan” | l’appello degli studenti musulmani del Politecnico di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Sospendere leper le festività musulmane per noi rappresenta un atto di rispetto e inclusione che riconosce e valorizza la diversità culturale e religiosa“. A scriverlo è l’Associazionedeldi, chiedendo di fermare l’attività didattica nel giorno di, una delle festività più importanti del mondo islamico, che quest’anno si celebra il 10 aprile. Un’iniziativa che si porrebbe in linea con quelle già adottate da una scuola di Pioltello, nel Milanese (generando una lunga polemica politica) e dUniversità per stranieri di Siena e Perugia. “Avere un giorno di vacanza ci permette di celebrare le nostre festività in modo adeguato, perché in ogni caso non andiamo a ...