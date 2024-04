' Stop accordi con Israele' | occupato rettorato Federico II

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Rete Studentesca per la Palestina oggi a Napoli haildella sede centrale dell'Università in segno di protesta per il bando di collaborazione scientifica con. "Oggi laII ed il suo rettore Matteo Lorito - è scritto in una nota - si sono svegliati così: abbiamo deciso di porre in essere un'azione forte occupando gli uffici delcome è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna. Siamo stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte - sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante - e depoliticizzati".