Stellar Blade | i giochi single-player sono importanti per l’industria | secodo il game director

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il lancio disi avvicina: il titolo sviluppato da Shift Up sarà disponibile per PlayStation 5 a partire dal 26 aprile. A tal proposito, ile CEO dello studio di sviluppo, Hyung-Tae Kim, si è espresso sull’importanza dei videopervideoludica, sottolineando come al momento il mercato abbia bisogno di maggiore diversità. Durante un’intervista con Ruliweb, Hyung-Tae Kim ha avuto modo di parlare delle difficoltà legate allo sviluppo dei video, in particolare i costi in continuo aumento. Ilha affermato di aver ricevuto numerosi consigli a riguardo, come svilupparedai costi inferiori, ma che possano ...

Shift Up, il team di sviluppo di Stellar Blade , ha rivelato che il loro prossimo gioco non sarà esclusivo per PS5, con questo titolo di ruolo d’azione fantascientifico tripla A che verrà rilasciato ... (game-experience)

Il lancio di Stellar Blade si avvicina: il titolo sviluppato da Shift Up sarà disponibile per PlayStation 5 a partire dal 26 aprile. A tal proposito, il game director e CEO dello studio di sviluppo, ... (game-experience)

Stellar Blade: Perchè è importante giocare la DEMO - Da qualche giorno, i giocatori di PlayStation possono immergersi in un’anteprima gratuita di Stellar Blade, l’action in terza persona tanto atteso, che promette di portare un vento fresco nel panorama ...techgaming

Stellar Blade: con la demo, molti stanno potenziando Eve per poi importare i salvataggi - Diversi giocatori stanno approfittando della demo per potenziare la protagonista di Stellar Blade, per poi in futuro trasferire i salvataggi nel gioco completo.drcommodore

Stellar Blade: il mercato ha bisogno di giochi single player con un finale definitivo, per Shift Up - Per il boss di Shift Up i giochi single player come Stellar Blade sono molto importanti per il mercato videoludico.multiplayer