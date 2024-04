Stellantis | l’ad Tavares incontra i sindacati alla vigilia dello sciopero del settore auto a Torino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mesi di richieste efinedi, Carlos, dice sì.del primounitario delnegli ultimi 15 anni, il numero uno del gruppo franco-italiano. Il faccia a faccia ci sarà mercoledì, quandoè atteso nel capoluogo piemontese per l’inaugurazione del nuovo reparto di produzione delle trasmissione eDct. Quarantotto ore dopo, i metalmeccanici scenderanno in piazza per chiedere il rilancio di Mirafiori e assicurazioni su tutta la filiera dell’motive che in Piemonte occupa decine di migliaia di persone. L’amministratore delegato diè stato ...