Stefano Miele deluso da un ex concorrente del GF 2023 | “È sparito | non mi risponde”

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 aprile 2024)dopo la fine del Grande Fratelloè sembrato piuttosto amareggiato dal fatto che al momento non sarebbe riuscito non per colpa sua a portarsi una bella amicizia nata nella casa anche al di fuori del gioco. Infatti, l’uomo ha rivelato che si vedrà presto con Beatrice Luzzi, ma non con un altro ex coinquilino visto che non gli. Ciò oltre a destare dispiacere e scalpore sui social non è stata vista come una sorpresa, visto che il ragazzo si era già raffreddato con Beatrice dopo una relazione nata nel reality.e la rivelazione su Sergio D’Ottavidurante una diretta sul suo profilo Instagram ha confermato ai suoi fan che ben presto rivedrà la sua amica Beatrice Luzzi. Invece, non è in programma una ...