Spunta blu regalata | l' ennesimo flop di X targato Musk

(Di lunedì 8 aprile 2024) Undietro l'altro. ? un buon titolo per sintetizzare il nuovo corso del vecchio Twitter sotto la guida di Elon, che riesce nell'impresa di scontentare tutti. L'ultimo capitolo di una lunga storia si sta consumando attorno allablu, una volta simbolo di credibilità, poi icona dell'egocentrismo con l'assegnazione dietro pagamento e adesso rifiutata anche da chi l'ha ottenuta grazie al seguito riscontrato sulla piattaforma. Decisione che, a sua volta, ha mandato su tutte le furie coloro che versano ogni mese denaro nelle casse di X. Trasformare il social media nella versione occidentale di WeChat, l'app creata dal colosso cinese Tencent in cui convivono shopping, transazioni finanziarie, messaggistica istantanea, videogiochi, scambi di denaro, social network e molte altre anime diverse, era il piano di ...

