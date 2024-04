Sport in tv oggi lunedì 8 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quest’, la settimana inizia con un menu ridotto ma comunque interessante dopo un weekend estremamente intenso. In primo piano il grande tennis sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo, con il completamento del turno inaugurale del tabellone principale di singolo e anche con alcuni succosi match di doppio in main draw. Grande attesa in casa Italia per il primo turno di Luca Nardi contro il canadese Felix Auger-Aliassime e di Matteo Arnaldi contro l’indiano Sumit Nagal, inoltre ci sarà la possibilità diin azione la coppia italiana di Davis composta da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi principali in ...

Sarà una giornata ricca di Sport , e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi , domenica 7 aprile: in programma il tennis con 6 tornei ATP e WTA, gli Sport invernali con i Mondiali di ... (oasport)

Quest’ oggi , lunedì 8 aprile, la settimana inizia con un menu ridotto ma comunque interessante dopo un weekend estremamente intenso. In primo piano il grande tennis sulla terra rossa del Masters 1000 ... (oasport)

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di lunedì 8 aprile 2024. Il piatto forte è il Masters 1000 di Montecarlo di tennis, che entra nel vivo con tanti match ... (sportface)

L'Inter si muove per la porta: individuato Bento; Thiago Motta più vicino alla Juventus - CALCIOMERCATO - L'Inter si starebbe interessando al futuro sostituto di Sommer e ha individuato in Bento il nome giusto per portare avanti il progetto.eurosport

FUTSAL - Il Napoli batte 0-5 l'Active Network e blinda il secondo posto - Ennesimo successo in trasferta per il Napoli, il nono in questa stagione, e secondo posto blindato. Clean sheet e cinque reti messe a segno: grandissima prova dei partenopei nonostante le assenze di S ...napolimagazine

8^ CMP Venice Night Trail, vincono Esposito e Tonin - Oltre 5.000 runners hanno dato vita allo spettacolare trail notturno organizzato da Venicemarathon, che sabato sera ha illuminato Venezia ...tuttosport