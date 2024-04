Spiragli di tregua a Gaza Stop all’offensiva nel sud Ma Netanyahu non cede | | Attaccheremo Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Via da, almeno temporaneamente. Non è una ritirata definitiva ma qualcosa di simile ad una pausa operativa per dare riposo alle truppe dopo sei mesi esatti di guerra. Una mossa che costituisce anche un segnale diplomatico, quella decisa del gabinetto di guerra israeliano su richiesta di Idf, le forze armate con la stella di David. Sabato sera è stata ritirata da Khan Younis, nella parte meridionale di, la 98° divisione paracadutisti: l’ultima a ripiegare è stata la sua settima brigata corazzata. Restano, attestate lungo il corridoio Netzarim (un’arteria lunga 6.5 chilometri perpendicolare alla linea di costa che va dal mare al confine israeliano, poco a sud diCity) alcune unità della 162esima divisione israeliana. Si tratta dell’intera brigata Nahal e di due battaglioni corazzati della 401° brigata. Il loro ...