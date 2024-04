“Spieghiamo agli studenti come funziona l’Intelligenza Artificiale egli smartphone o da soggetti della trasformazione diventeranno oggetti” INTERVISTA a Domenico Talia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quanta retorica sul. Ormai tutti parlano di IA, spesso senza capire ciò che si dice quando si parla di IA. Ne parlano gli esperti del campo, gli esperti di altre discipline, i poco esperti, i per niente esperti di nessuna disciplina. Tutto questo succede nel bel mezzo di unaepocalequale forse pochi hanno compreso la portata, e in ordine alla quale occorrerebbe invece discutere con pacatezza, rigore e competenza. La scuola, da parte sua,pure si dirà più avanti, sembra avulsa dallain atto, con gravi rischi e danni per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze che, in assenza di un’azione strutturale di formazione sulle nuove tecnologie, rischieranno di diventare ben prestoalla deriva di una ...