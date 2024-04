Spider-Man | Kirsten Dunst non ha mai visto i film MCU | ecco perché

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 aprile 2024) Durante il tour promozionale di Civil War, la nuova pellicola di Alex Garland in uscita il 18 aprile,si è ritagliata del tempo per rispondere ad alcune interviste, nelle quali sono uscite domande circa la sua carriera, soffermate soprattutto sul ruolo di Mary Jane Watson nella trilogia di Sam Raimi. Quando il discorso si è concentrato suiMCU, l’attrice del New Jersey ha risposto di non averli mai visti. “Non è proprio il mio genere, ma hoPaw Patrol“. Questa è stata la sua risposta ironica, riferendosi ai propri figli avuti con Jesse Plemons. Già precedentementeaveva espresso di non essere una grande fan dei cinecomics, ma ha raccontato di non essere stata chiamata per tornare nel ruolo di MJ in-man: No Way Home e che ...