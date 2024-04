Spid | orientamento | servizi | digitalizzazione | sportelli di assistenza per gli Over 60

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quattrodedicati agli60 negli Hub per informazioni e. E’ partito in questi giorni con 4gratuiti dedicati ai cittadini60 il progetto “CCC per una comunità di cooperazione e condivisione”. Il progetto riguarda i territori di Bollate, Novate Milanese, Senago, Solaro, Garbagnate Milanese e Cesate ed è finanziato da ...

Reti di facilitazione digitale, in tanti per attivare lo Spid (e non solo) - Piace l’iniziativa del Comune di Cuneo, avviata a dicembre. Tre gli sportelli allestiti in città: il più frequentato è quello del Movicentro, che ha accolto 350 utenti ...cuneodice

Identità digitale, Spid verso l'addio: ecco fino a quando funzionerà e cosa cambia con l'It Wallet. Le tre fasi - La rivoluzione dell’identità digitale è partita. Il via libera all’It Wallet è arrivato in Consiglio dei ministri a fine febbraio. Il portafoglio digitale, tanto ...ilgazzettino