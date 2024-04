Spiagge | Cala Materdomini ancora nel degrado | sul litorale rifiuti e plastica

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il primo week end di aprile ha regalato delle giornate calde e la gente ha cominciato ad affacciarsi al mare per una passeggiata, per prendere il sole e i più coraggiosi hanno fatto il bagno...

Il punto con i balneatori: "Abbiamo clienti che restano una generazione dopo l’altra. Ma Calano quelli stagionali" - Resistono i proprietari di seconde case o chi ha aiuti grazie ai quali resta per tutta l’estate. La vacanza media ormai prevede soltanto una o al massimo due settimane in riva al mare. .lanazione

A Stintino wi-fi gratuito per tutti in aree pubbliche e Spiagge - Stintino Importanti novità a Stintino: a partire da ieri wi-fi gratuito per tutti in diversi punti chiave della cittadina. Lo annuncia l’amministrazione comunale: «In linea con l’impegno verso l’innov ...lanuovasardegna

Il nuovo pontile a Cala Luna: il progetto è ancora in attesa di tutte le approvazioni - Dorgali, l’amministrazione comunale al lavoro per la realizzazione dell’opera. La sindaca Testone: «Non siamo certi sia pronto per l’inizio della stagione» ...lanuovasardegna