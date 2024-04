Speciale Eclissi Totale di Sole 2024 | Come Seguirla in Diretta dall' Italia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano - L'atteso evento astronomico dell'anno, l'di, sta per iniziare, con il conto alla rovescia che segna l'arrivo di questo spettacolo celeste. Questaattraverserà praticamente tutta l'America centro-settentrionale, offrendo uno spettacolo unico e mozzafiato. Milioni di persone si sono già spostate verso la fascia di totalità dell'evento, dove ilsarà oscurato per fino a 4 minuti. Sebbene lo spettacolo non sarà visibile, grazie ai mezzi di comunicazione sarà possibile seguirlo per tutta la sua durata,a fase iniziale fino alla totalità. Per coloro che avranno la fortuna di assistere all'evento dal vivo, sarà un'occasione unica per osservare le stelle in pieno giorno e ammirare ...