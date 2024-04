Special Delivery | la recensione | dalla Corea un action tra Drive e Fast & Furious

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladi, film che vede per protagonista un'autista di "consegnei" che si ritrova a dover proteggere un bambino, finito nel mirino di crudeli interessi criminali. Su Rai4 e RaiPlay. Jang Eun-ha è un vero e proprio asso al volante e lavora come autista per consegnei a Busan, per conto di un'organizzazione che agisce al di fuori della legge e garantisce un servizio di prima qualità ai suoi facoltosi clienti, spesso impegnati in attività losche. L'ultimo incarico prevede che la ragazza si rechi a Seul per offrire un passaggio a un ex giocatore di baseball, Kim Doo-Sik, coinvolto in un traffico di gioco d'azzardo illegale, il quale si trova in fuga insieme al figlioletto Kim Seo-won. Come vi raccontiamo nelladi...