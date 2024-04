Sparava in parco pubblico con fucile a pallini | Denunciato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale nella giornata di ieri erano intenti a svolgere i consueti controlli all’interno di un mercato del Municipio VIII, quando sono stati richiamati da alcuni cittadini per la presenza, in un’area verde compresa tra via Paolo di Dono e via del Serafico, di un soggetto checon un grossoe delle pistole contro un bersaglio di carta, apposto sul muretto di recinzione del, vicino ai giochi destinati all’infanzia. Gli agenti sono accorsi sul luogo indicato e hanno fermato l’uomo, un italiano di 48 anni che, una volta terminate le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso, è statoall’Autorità Giudiziaria. Trovate sul posto anche due pistole prive di sicurezza, due fondine, un cinturone, tre caricatori e due ...