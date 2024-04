Spaccata all’alba in un ristorante a Empoli | coppia denunciata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Firenze), 8 aprile 2024 –di ieri, domenica 7 aprile, in undi. In due sono riusciti a portare via il registratore di cassa ma sono stati rintracciati poco dopo. Si tratta di un 31enne straniero e una 32enne italiana, denunciati dalla polizia per concorso in furto aggravato. A dare l'allarme, intorno alle 6.30 di mattina, sono stati alcuni residenti svegliati dal rumore proveniente dalla strada e si sono affacciati vedendo due persone uscire dalla porta danneggiata del locale con un registratore di cassa. Sono intervenuti gli agenti di una volante che si sono messi sulle tracce dellain fuga. I due presunti ladri sono stati individuati lungo l'argine dell'Arno, ae per loro è scattata la denuncia. La refurtiva è ...