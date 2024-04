Sotheby’s | asta serale Si apre con Lucio Fontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024)organizzerà la sua prima vendita dell’anno in Italia con un’di Arte Moderna e Contemporanea venerdì, in concomitanza con l’apertura dell’attesissima fiera internazionale Miart che sarà in fiera. Prima di andare in vendita, tutti i lotti saranno esposti nelle gallerie dia Palazzo Serbelloni da oggi all’11 aprile e saranno visitabili prima. Più di un terzo delle opere non è mai stato esposto al pubblico prima d’ora, e circa il 90% delle opere proposte farà il suo debutto all’. A guidare la vendita di questa stagione è un’importante opera in alluminio di(Concetto Spaziale) che risale al 1964-65, per quest’opera è stat fatta una stima di 1.2-1.8 milioni di euro. Si tratta secondo gli esperti della casa d’aste, ...